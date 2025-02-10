《痞子無間道》癲喪放笑彈 周嘉洛出「股」惑酬賓 朱敏瀚騷肌加持

由周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚（朱仔）及JW（王灝兒）等主演的無綫古裝劇《痞子無間道》將於今晚8時30分在翡翠台首播。該劇延續首集《痞子殿下》的無厘頭風格，安排多場戲碼致敬電影《無間道》，兩位男主角更有晒肌及露股戲碼，瘋狂放笑彈，讓觀眾輕輕鬆鬆歡度新歲。

無綫新劇《痞子無間道》雖與《痞子殿下》屬截然不同的故事，但同樣以貼近現代背景的方式去詮釋一套古裝劇。今次劇情交代三不管的「壹將宮城」龍蛇混雜兼山頭林立，以往衙門派出的細作（臥底）都紛紛人間蒸發，「官府捕快」嘉洛聯同「新丁」JW奉命追尋失蹤細作的下落，沿途遇上「引路人」朱仔一同闖入龍潭虎穴，發生連串故事及遇上各類奇人。

兩年前的《痞子殿下》大玩瘋狂戲碼深受劇迷歡迎，《痞子無間道》的拍攝手法更加「癲喪」，包括將盛傳的電視城「山頭文化」編成劇情直接呈現在觀眾眼前。而早前釋出的預告片中，除嘉洛繼續露肉酬賓，冒寒拍攝露股戲份外，朱仔亦變身肌肉擔當，奉旨晒肌出浴，認真香艷。劇名已顧名思義向電影《無間道》致敬，劇內將重現《無》片多場經典戲碼，包括在朝廷受訓的嘉洛，被上司曹永廉派去做間諜，嘉洛離開時的回眸，就跟《無》片梁朝偉與余文樂的回眸片段異曲同工。

陳瀅做壞女人玩分手 4位主角早已因合作成為莫逆之交，監製陳耀全大讚眾人默契十足兼火花四射，尤其向觀眾推薦嘉洛與陳瀅「玩正經」的分手戲碼，絕對有令人心痛的感覺。談到今次拍攝，嘉洛透露：「3個月要拍25集戲，大家又想做好啲，所以好有壓力，日日同時間競賽。相隔咗兩年，我同陳瀅各自成長，今次拍感情戲大家都有自己嘅諗法，好彩擺埋一齊感覺又唔錯喎。『赤裸戲』當時我嘅身形未有管理得好好，所以都幾期待睇番，想知效果如何。」陳瀅則難忘與JW齊齊扮演壞女人：「嗰場戲淨係我哋個妝已經好突出，真係值得大家期待㗎，睇完就明嘞。」