自認善變諗頭多 鄧麗欣懶得規劃 隨時閃嫁

歌手鄧麗欣正閉關為3月舉行的首個紅館個人騷備戰，前晚她「出關」出席婚紗展，透露對婚禮有新想法，更坦言今年已經有喜事，不違言隨時閃嫁圈外男友，似乎女神想升呢做靚太。

鄧麗欣（Stephy）為預留時間排練下月舉行的紅館個唱，近期鮮有出席公開活動，不過就被婚紗展吸引，似乎有顆恨嫁心，她表示：「對夢中婚禮都好好奇，因為女人太善變，每次參加婚禮就會有新想法，結婚最重要嘅係合適嘅時候遇上合適嘅人。」

生肖屬豬的她今年犯太歲，問可會與拍拖快兩年的男友結婚沖喜？她笑言已經有喜事發生，但不是公布婚訊，她說：「係好快就喺紅館開騷，我每年都拜太歲廟，問題不大。」又補充說不排除有閃婚的可能，自認非擅長作長遠規劃的人：「有可能一時興起就會下個月結婚。」

爭取空檔做Gym 現年41歲的她又指可能與年紀愈來愈大有關，將來的婚禮會低調舉行，雖然參加婚禮感到開心，但顧慮到要籌備婚禮就怕怕，她解釋：「有好多事前工作要準備，會覺得好攰。（秘密結婚？）放心，我唔會呃你哋嘅。」談及為演唱會閉關，她卻指現實與理想大不同，因工作表排得密密麻麻，難以百分百閉關，惟有爭取在空檔時間做Gym練體能。至於農曆新年，她透露只放了一日假打麻雀，可惜偏財運麻麻，所以希望有正財運。

提到早前關楚耀與太太在雪地自駕遊，遇上風雪被困車內一事，她分享有類似經歷，當時到偏遠地方做探訪遇到山泥傾瀉，座駕被泥卡住，結果被困車中，場面驚險。