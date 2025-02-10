高海寧扲荷包撐同行 馬國明撩鄭嘉穎合體接Job破僵局

年度盛事「TVB賽馬日」昨日舉行，吸引超過半百藝人到場支持。有份出席的高海寧與馬國明認為主演賀歲片票房落後是大勢所趨，並表示會購票入場支持其他賀歲片，一於「同舟共濟」！談到鄭嘉穎再次缺席聚會，馬國明趁機𢱑撈，提議客戶大可邀請他們合體出席活動。

汪明荃、陳豪、林夏薇（薇薇）、陳展鵬、龔嘉欣、高海寧（高Ling）及馬國明等昨日出席「TVB賽馬日」，「聲夢」歌手姚焯菲、鍾柔美及林智樂擔任表演嘉賓，吸引大批粉絲到場支持。陳豪旗下咖啡店在場內義賣行善，一杯咖啡的售價為800元，而他充當人肉布景板吸客，任影唔嬲。薇薇攜眷出席，與老公莫贊生合照，而劉佩玥行路一拐一拐，透露出門時不慎跌倒。港姐倪樂琳、梁嘉莹與楊梓瑤性感赴會，汪明荃甫見到即忙不迭關心：「你哋唔凍咩？」她們表示有貼暖包及穿大褸保暖。

馬來西亞多捧場客 高Ling與馬國明受訪時談到主演的《麻雀女王追男仔》票房較另外兩套賀歲片落後，更有人形容今年賀歲片「慘不忍睹」，馬國明表示：「關於票房係唔會失望嘅，聽啲影壇大哥講成個大環境都唔好嘛，只希望人人有工開！每個人睇戲嘅準則唔同，我覺得賀歲片唔使拍得好深奧嘅，大家開心咪得囉！」高Ling接口：「大環境唔好，希望大家可以用欣賞及鼓勵嘅角度出發。（馬來西亞票房又好好喎！）係囉，可惜我哋冇去做宣傳，嗰邊競爭仲大呀，有十幾套賀歲片。」他們齊聲表示若時間許可，會自掏腰包購票入場，支持所有賀歲電影。

談到太太湯洛雯的劇集《富貴千團》剛播畢，馬國明笑說：「影視一家嘛，我梗係有睇啦，仲約埋黃庭鋒同姚宏遠一齊睇大結局添，佢兩個演得好好。（老婆激吻喎！）好小事啫，睇吓劇情需唔需要啫。（佢着喱士呀！）最緊要拍得我老婆靚！」高Ling則玩爆料：「我去佢屋企打牌，佢老婆播緊《鐵馬尋橋》，好冤氣呀！如果講親熱戲，係咪要睇《衝上雲霄II》呀？佢同江美儀好激！」認真搞笑。談到鄭嘉穎再次缺席「鐵馬聚會」，馬國明笑說：「大家咁想睇我哋一齊，咁我又唔明喎，點解冇人請我哋一齊做嘢呢？請我哋做Event嘉穎仲會帶埋3個仔，我哋收好平咋，開心價就得！」