訂婚4年 緣盡於此 李施嬅婚事撻Q：我值得擁有更好

去年9月被「高人」點醒

然而空穴來風,未必無因,翻查施嬅的社交網,一直極少提及Anson,而她之前的兩個貼文所見,她很開心慶祝農曆新年,看似一切正常。而在前年12月,施嬅與「胡說八道會」姊妹舉行世界巡唱,當時Anson現身捧場,並於社交網放閃,但之後二人在社交平台上就再沒有交集。至去年9月6日,施嬅上載一段影片,內容講述對愛情的睇法,似乎可看得出分手的端倪,她表示:「好多人同我講過,我淨係睇吓你揀咩人做你伴侶,就可以睇得出你有幾愛你自己。因為We only accept the love we think we deserve,即係話,我哋選擇嘅愛,通常都係我哋覺得自己值得擁有嘅愛,我哋點樣去判斷自己嘅價值。」她又說:「跟住佢就同我講,我覺得你值得擁有更加好。其實好多人都係,只要你願意提升睇自己嘅價值,愛自己多啲,You are allowed to accept better(你亦值得擁有更好)。」配合現時的「分」訊,或許這段說話就是施嬅當時對這段關係的心聲。