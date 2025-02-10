訂婚4年 緣盡於此 李施嬅婚事撻Q：我值得擁有更好

李施嬅

藝人李施嬅於4年前突然宣布與健身教練車崇健（Anson Cha）訂婚，但婚期一拖再拖得個吉，難耐無名無分，她昨日投下震撼彈，在社交網無預警下宣布與Anson分手。「分」訊一出，Anson無婚一身輕，在外地開心現身籃球場。其實二人各走各路早露端倪，施嬅更爆金句暗寸對方：「我值得擁有更好的愛！」

現年43歲的李施嬅於2021年2月突然宣布訂婚，未婚夫是影星周潤發及郭富城的健身教練Anson Cha，但結婚一事則原來得個講字，婚期至今不了了之。據知情人士透露，「車嬅」相處日久已知性格不合，加上施嬅無名無分，她昨日便投下蛇年第一「分」，在社交網宣布與Anson分手。

施嬅在社交網上載一張海景及一束花的相片，留言：「兩個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。感恩這八年半的緣分。我們都很好，也是帶着愛、感恩同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。」她更指結婚不一定代表幸福：「反而是在緣分到的時候怎麼享受相處的過程。在人生某一個階段能遇到讓你一起學習同成長的人，讓你覺得值得愛的人，也是一種幸福。在過程中，有努力、有用心、有成長、有愛。」她還說：「沒有關係是絕對的終點，亦沒有分離是絕對的完結。所以不要執着一些理念，也不要多想別人的看法，而影響自己的決定。反而隨心、聽心，自己覺得平靜快樂就可以。忍不住又給大家喝雞湯了。」她最後寫道：「這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝。」

Anson笑晒探訪球星 施嬅提「分」，Anson成個人鬆晒，他近年的社交平台主要是宣傳其事業，鮮有提及私生活。在前未婚妻公布分手之後，他亦發出多個關於探訪籃球場地、與球星見面的照片，見他笑容滿臉，似乎沒有因分手影響心情。施嬅在3日前則相約好友姚子羚和馬德鐘夫婦飯敍，當時心情大靚。

去年9月被「高人」點醒 然而空穴來風，未必無因，翻查施嬅的社交網，一直極少提及Anson，而她之前的兩個貼文所見，她很開心慶祝農曆新年，看似一切正常。而在前年12月，施嬅與「胡說八道會」姊妹舉行世界巡唱，當時Anson現身捧場，並於社交網放閃，但之後二人在社交平台上就再沒有交集。至去年9月6日，施嬅上載一段影片，內容講述對愛情的睇法，似乎可看得出分手的端倪，她表示：「好多人同我講過，我淨係睇吓你揀咩人做你伴侶，就可以睇得出你有幾愛你自己。因為We only accept the love we think we deserve，即係話，我哋選擇嘅愛，通常都係我哋覺得自己值得擁有嘅愛，我哋點樣去判斷自己嘅價值。」她又說：「跟住佢就同我講，我覺得你值得擁有更加好。其實好多人都係，只要你願意提升睇自己嘅價值，愛自己多啲，You are allowed to accept better（你亦值得擁有更好）。」配合現時的「分」訊，或許這段說話就是施嬅當時對這段關係的心聲。