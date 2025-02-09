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女星謝茜嘉艾芭前日入稟洛杉磯法院申請與電影監製丈夫Cash Warren離婚，結束16年婚姻，她將棄從夫姓，要求共同撫養3名子女，據稱雙方打算和平分身家。
向來神化的美國饒舌男歌手Kanye West，向美國總統特朗普請願，要求釋放被控多項人口販賣與性侵的美國饒舌男歌手Diddy，形容對方是「兄弟」。
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