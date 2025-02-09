拍劇倒貼置裝費 惠利「浴」搏咀嘴玩SheShe

韓國女團Girl's Day成員惠利在新劇《善意的競爭》首次挑戰SheShe，在預告片中與女星鄭秀彬在浴缸中上演吻戲！而她在節目中自爆拍劇時因為沒有收到贊助，不少劇中服飾都要自掏腰包，認真大付出！

惠利主演的新劇《善意的競爭》將於明日首播，劇集改編自同名網絡漫畫，講述比入學考試更激烈的生存競爭中，少女們之間發展出危險關係的懸疑故事，今次是惠利首次挑戰GL劇。

在前日公開的預告片中，鄭秀彬正獨自在浴缸浸浴，惠利除低浴袍之後走進浴缸，令鄭秀彬十分驚訝，惠利淡定地問：「你是第一次吧？我是指和朋友一起洗澡。」又笑道：「濕着的樣子更可愛呢。」鄭秀彬聽罷便開始緊張臉紅：「是因為在熱水裏太久吧，是因為太熱才這樣。」惠利便問：「不是因為在想奇怪的東西嗎？」之後便主動親吻鄭秀彬，上演浴缸吻戲！

Jisoo演技又捱批 而惠利主持的網上節目《Hyeli's club》前晚公開新一集，請來限定女團IZ*ONE出身的姜惠元擔任嘉賓，惠利談到在《善》劇中的角色「劉在伊」是頂尖1%的人物，她坦言在拍劇時很少收到贊助，所以在劇中用的飾物、手袋和衣服有大部分都是她自掏腰包購買。

另一邊廂，人氣女團BLACK PINK成員Jisoo與男星朴正民合演的網劇《Newtopia》前日首播，過往在演韓劇《雪降花》時已被批戲屎的Jisoo，今次亦被不少網民批評演戲尷尬，不過《Newtopia》仍成為該串流平台中首日收看人數最多的劇集。