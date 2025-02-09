暢所欲玄：如何找出蛇年的正財位？

自身財運與家中的財位有着密不可分的關係，而影響流年運勢的九大飛星每年都會降臨至不同方位，在家居或辦公室找出八白左輔星的位置更是重中之重。

踏入乙巳蛇年，八白左輔星飛入西南方，若想催動家宅財運氣場，提升正財運勢，不妨參考以下4大催旺竅門和4個正財位禁忌，助你新一年的家宅運、事業運、正財運能夠運運亨通！

正財位4大催旺竅門：

1.擺放枱燈，有光意味着有生氣。若財位有陽光或燈光照射，對生旺財運大有幫助。

2.財位宜依靠堅固的牆面以藏風聚氣，寓意有靠山、貴人助力。

3.擺放寓意吉祥的物件，如福祿壽、財神像等。

4.種植根基扎實、容易生長的大葉植物，如金錢樹、黃金葛、萬年青等。

正財位4大禁忌：

1.切忌髒亂，要時刻保持乾淨整潔，多抽時間打掃，避免財位落灰。

2.財位忌沖，風水學最忌尖角煞，故此財位附近不宜有尖角物品，如菜刀、剪刀、針具等。

3.切忌受壓，不要放置沉重的櫃、書櫃或組合櫃重壓。

4.正財位忌水，切勿擺放魚缸或水生植物。

玄學名師黃楚淇