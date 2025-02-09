外傭玩失蹤 文凱玲好頭痕

藝人文凱玲去年7月榮升人母，昨日她忽然於社交網貼出長文求救，指工人姐姐突然走佬，未有到中介公司辦理餘下手續便離開：「夜晚我發訊息提醒佢，聽日記得去中介公司處理手續同埋收錢，結果佢覆番我話佢唔去！唔通佢連錢同機票都唔要？依家我可以點算好？」事件令她相當無助！