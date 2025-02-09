中娛星動：張蘭母子社交帳號被封 妹妹助圓遺願 大S骨灰擇日樹葬

台灣女星徐熙媛（大S）昨日「頭七」，其丈夫具俊曄高呼「永遠愛你」，妹妹徐熙娣（小S）則公布大S的骨灰將會採取樹葬方式。而大S前奶奶張蘭、前夫汪小菲，就因發布謠言等原因，社交網帳號被無限期封禁。

大S於農曆新年期間於日本感染流感併發肺炎離世，日前她的骨灰在家人護送下以私人包機方式返台並安置家中，小S透過經理人表示大S的骨灰將以樹葬方式安葬：「因為其實我們每次聚餐的時候，都一定會聊到生死的話題，記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請中，我姊的骨灰暫放在溫暖的家中。申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。」而悲痛不已的具俊曄昨晨亦上載以韓文寫下「永遠愛你」的圖片，並標記了大S，表達對亡妻不捨之情。

利用逝者惡意炒作 至於汪小菲於前妻離世後撲返台灣，於鏡頭前淋雨，又跪在馬路中心，被具俊曄怒斥扮淒涼，並表明準備好隨時開戰，爭取孩子的權利。而汪小菲母親張蘭曾按讚網紅造謠「汪小菲包機送大S返台」的貼文，該網紅被起底原來是張蘭的契仔夏健，行為引來眾怒，被網友狂轟「吃人血饅頭」，直播片段更被禁播。

社交網昨日發出官方聲明，指張蘭、汪小菲及夏健等人的帳號被無限期封禁：「有部分帳號藉機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。」且特別指張蘭等人的帳號利用逝者惡意炒作，以獲取商業利益。張蘭對此回應：「不認同，不接受。」又否認造謠網紅夏健是她的契仔，更稱自己點讚並不表示支持。