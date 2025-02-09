與陳凱琳缺席鐵馬團拜 鄭嘉穎親自解說：我哋冇不和！

藝人鄭嘉穎和陳凱琳昨日夫妻檔出席珠寶品牌活動，身戴過千萬港元的鑽石珠寶登場，今年迎來銅婚紀念的他們表示保持夫妻恩愛的秘訣就是溝通。二人甚少同場出席活動，就算陳凱琳分享生活短片，嘉穎出鏡的次數也不多，陳凱琳還爆甚至被丈夫請食檸檬，嘉穎即笑言：「如果唔需要錢都搵到我，仲邊有人會畀錢搵我，畀條生路我行吓啦！」

家中有事 不便拜年

講到新年，他們表示今年往來拜年的人不多，因為家中發生一些事，所以不太方便。提到他們今年又再缺席「鐵馬家族」拜年活動，陳凱琳說：「有好幾個朋友，我哋都同佢講遲啲先啦，同埋又要照顧屋企人，可以的話都唔想戴住一個面具，日日都要笑騎騎咁。」而嘉穎表示別單憑缺席一些場合就猜測交情有變：「大家真係唔使擔心，只不過時間上夾唔到，同埋都好悶，成日提呢啲話題，見到咪見囉！其實有小朋友嘅都知道，永遠大時大節都會將啲時間畀晒小朋友，唔同嘅人生階段，會去做唔同嘅嘢。」