「夾公仔男神」現場過招 陳柏宇開騷戰衣 令歌迷噴血

近來密鑼緊鼓準備開騷的陳柏宇昨日出關現身活動，透露演唱會將會重現好多經典，甚至再唱兒歌《魔法戰隊》，問到歌衫會否配合戰隊造型時，他就笑言擔心會令大家噴血。

歌手陳柏宇（Jason）昨日亮相屯門市廣場聯同本地共享科技互動娛樂平台GenZ舉辦的全港首個夾公仔大賽初賽，擔任揭幕嘉賓。一向愛夾公仔的他，即場示範90秒夾到4個公仔的秘技。Jason透露屋企樓下有很多部夾公仔機，經常同囡囡一齊玩，又讚大女兒不屈不撓，會不計成本直到成功為止。被封為「夾公仔男神」的他，現場分享心得，表示除了講求技巧，最重要是心態，失敗後慢慢調整戰術就會上手，他還現場指導粉絲，玩得不亦樂乎。

與網民互動夠貼地 Jason將於下周假會展舉行《「LIFE IS LIVE」演唱會2025》，他表示不需要閉關：「因為我一路做綵排，唔會負荷把聲，同埋今次活動好簡單，之後我就會休息。」曾在台上不慎跌倒的Jason，笑言現時腳力勝過以前，又透露演唱會歌單共逾30首，會重現不少經典，包括兒歌《魔法戰隊》，他說：「大家都好希望聽到呢首歌，平時唱唔係好適合，只有演唱會適合。（歌衫都會好突破？）歌衫好靚，不過仲有兩套衫未有機會見到，我驚會令到你哋噴血。」又笑言幸好新年期間生痱滋失去食欲才沒有增磅。談及演唱會嘉賓，他則保持神秘，但就否認兩個囡囡會助陣。

Jason向來喜歡與網民互動，日前Po出腳甲受傷的片段，有網民直言：「你貼地到撻晒喺塊地度啦！」他解釋當日遭木門夾傷腳趾尾，整塊腳甲脫落：「件事係好值得分享，我用腳趾尾救咗我個身體。」