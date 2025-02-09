娛圈單打：神憎鬼厭兩母子 收吓把口做善事

呢鋪蹭流量蹭出禍啦！台灣女星徐熙媛（大S）不幸病逝後，張蘭同汪小菲呢對母子一直不消停。汪小菲固然第一時間仆返台灣哭喪，佢老母亦繼續借此宣傳直播帶貨，甚至縱容契仔喺網上造謠，老作運送大S骨灰嘅包機由汪小菲出錢安排，終於焫㷫小S發火怒轟，包機公司亦澄清所有錢由小S支付，就連大S個韓籍老公具俊曄都不開名影射汪小菲係壞咗嘅人。

雖然包機造謠一事，好似唔關汪小菲事，佢仲因此爆粗怒罵老母，但輿論完全唔Buy，兩岸網民都痛批呢兩母子為蹭流量失去人性，對逝者完全冇基本尊重，最終抖音副總裁都頂佢哋唔順，批評有人製造「惡劣謠言」、「為獲取商業利益」，將呢兩母子嘅抖音帳戶無限期封禁。

此舉贏來大批網民讚好，最好呢兩母子永遠喺網絡世界消失！即係咁，張蘭呢個長舌婦真係完全唔值得原諒，死者為大，話晒大S係自己一對孫仔孫女嘅媽媽，二人生前有乜恩怨都好，死後就好應該收聲。尤其大S家屬仍處於悲痛階段，仲要不停搞風搞雨，傷口灑鹽，真係趴街到不得了。

至於汪小菲，本欄相信佢真係傷心，但都幾十歲人啦，又係一對仔女嘅爸爸，呢個時候可否成熟少少，要喊返屋企喊飽佢，何必公開表演畀人睇？難怪外界個個都話佢做戲，「裝很淒涼的淋雨亂跑」，呢啲是非根本自己攞嚟。

嗱，現時外界都將焦點落在一對仔女嘅撫養權誰屬，以及大S遺產如何分配之上。講真，汪小菲點都係親生父親，仔女跟佢都好正常，但張蘭嘅家庭教育真係不敢恭維！