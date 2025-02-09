自稱粉絲被打臉 衛蘭亂噏歌名 楊千嬅笑到跪地

歌手楊千嬅近日與「粉絲」衛蘭同場，對方竟口誤幫其代表作「改名」，搞到千嬅笑到跪低！同場的容祖兒則以超低胸晚裝登場，爆發女人味。

內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》正於無綫熱播，最近一集的主題為「香港女歌手」，除了有常駐嘉賓容祖兒、薛凱琪及衛蘭之外，更有冼靖峰擔任飛行嘉賓。節目還直擊楊千嬅於廣州舉行演唱會的後台實況，恰好當晚的表演嘉賓是衛蘭，她自稱是千嬅的粉絲，卻將對方的代表作《少女的祈禱》誤講成《少女的孩子》，千嬅聞言更正後忍不住大笑，最後更笑到失控跪地，令觀眾忍俊不禁。

另外，衛蘭於節目中唱出成名作《大哥》時，還展現了親筆畫作。原來她自小已對畫畫很有興趣，更曾獲得畫畫比賽冠軍，但因為家貧沒有錢買畫具，最終放棄夢想，直至出來工作賺到錢後才重拾興趣。而冼靖峰則與內地歌手李昊合唱《假如讓你吻下去》，現場更被揭破他的爸爸是主持人方力申的中學老師，冼靖峰直言爸爸曾在自己面前大讚方力申是最優秀的學生。節目還公開了冼父與方力申的合照，拍攝日期正是冼靖峰出生那年，相當有紀念價值。

祖兒低胸裙騷Quali 至於容祖兒則穿上紅色Deep V晚裝裙獻唱《煙霞》，女人味大爆發！她亦於社交平台上載演出的幕後花絮，原來美麗背後皆是她的一番苦功，從歌曲、和音到舞台走位，祖兒都花了不少心血。綵排時，祖兒見枱面有幾盒小食，即忍不住順手拿來吃，殊不知「偷食」過程被攝錄入鏡，令她呆了一呆，然後又難抵「吃貨」本質繼續食。