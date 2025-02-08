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Rihanna倒奶做「生招牌」
巴巴多斯天后Rihanna一直為自家內衣品牌做「生招牌」拍廣告，情人節將至，Rihanna再為品牌的情人節主題「Loveline」內衣當模特兒。
Rihanna穿上粉紅色珠片內衣裙Chok甫，勁騷豐滿身材，宣傳照曝光後，大批粉絲狂畀like，又留言大讚她依舊火辣辣。
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