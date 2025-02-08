懶理合約糾紛未平息 NewJeans改名NJZ 3月襲港響頭炮

韓國人氣女團NewJeans與事務所的合約糾紛仍未平息，5女無懼與公司抗爭，昨日宣布以新團名NJZ繼續活動，頭炮將於下月強勢襲港參加音樂節，屆時更會送上新歌！

出道兩年半的組合NewJeans於去年11月，以所屬ADOR事務所及母公司HYBE違約，及未有聽取她們的訴求為由，單方面提出合約無效，ADOR隨後向法院申請禁止組合進行演藝活動，合約訴訟將於下月7日開審。

NewJeans提出解約時，已知暫時不能用原有隊名繼續活動，昨日她們公布新團名為NJZ，於去年12月中開通的新社交網帳號，頭像也換成「NJZ」字樣，開設至今已有多達440萬人追蹤。她們又公開型格寫真，預告下月強勢襲港，參加3月23日在香港舉行的《ComplexCon》音樂節，更會獻唱新歌。

屆時將會是組合首次以新團名演出，成員Minji坦言十分期待：「能展現全新面貌，讓我感到非常興奮，這次演出意義非凡，我們期待向全球粉絲分享新的音樂，這將是難忘的時刻。」她與隊友Hanni、Danielle、Haerin及Hyein在新寫真中以辮子Look配上紅色Colour Con，造型破格，緊接早前在新歌MV中晒辮子頭的女團BLACK PINK成員Jennie，在K-Pop界掀起辮子髮型熱潮。而曾與Jennie合作歌曲的男歌手Zico亦有份擔任是次音樂節的表演嘉賓。

CNBLUE兩騷延期 對於NewJeans以新團名活動，ADOR回應稱跟成員之間的合約有效，還沒有得到法律判斷之前，成員們單方面作出這樣的選擇，公司對此深感遺憾，又強調會跟成員或代表律師面談，以消除誤會。

另外，韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和上月進行了膝蓋手術，FNC事務所昨日稱考慮到其康復狀況，決定將原定下月8日及22日，分別在台灣高雄與香港舉行的CNBLUE演唱會，延至5月24日及17日舉行。鄭容和同步更新社交網，透露目前膝蓋狀況好轉，與醫護人員商討後，判斷他從4月後演出不會有太大問題。