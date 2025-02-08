娛樂

王淨減產旅行沉澱

台灣女星王淨近年於影壇成績出眾，入行10年進身影后，不過日前她受訪時，直言演戲就像打機一樣，突然到某個階段就會忍不住反問自己，難道要演一輩子嗎？故現時她開始減少工作，已有兩年未有拍攝長篇作品，認真修正生活狀態，以旅行沉澱身心。新的一年，王淨希望情緒更穩定，繼續以愛回報愛自己的人。
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