喜見《城寨》日本票房報捷 林峯奪「最具魅力獎」 全靠少NG

藝人林峯和林家棟前晚現身攝影學會晚宴，林峯獲大會頒發「攝影師眼中最具魅力男演員獎」，他笑指可能是因為平時拍戲NG不多，可以讓大家早收工，所以才得獎。提到他主演的電影《九龍城寨之圍城》於日本錄得破億日圓票房，對此他表示見到香港電影可以在其他地方有好票房，感到開心，希望香港電影可以愈來愈好，亦由於電影在日本相當賣座，連當地餐廳都相繼推出電影中的叉燒飯，林峯聞言後呼籲大家若想食正宗叉燒飯就要來香港。