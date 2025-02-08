喜見《城寨》日本票房報捷 林峯奪「最具魅力獎」 全靠少NG
藝人林峯和林家棟前晚現身攝影學會晚宴，林峯獲大會頒發「攝影師眼中最具魅力男演員獎」，他笑指可能是因為平時拍戲NG不多，可以讓大家早收工，所以才得獎。提到他主演的電影《九龍城寨之圍城》於日本錄得破億日圓票房，對此他表示見到香港電影可以在其他地方有好票房，感到開心，希望香港電影可以愈來愈好，亦由於電影在日本相當賣座，連當地餐廳都相繼推出電影中的叉燒飯，林峯聞言後呼籲大家若想食正宗叉燒飯就要來香港。
林家棟深夜玩失蹤
而林家棟透露最近正為電影《無法饒恕》埋尾，笑言晚上11點打後都不會找到他。又指由於電影需要通宵以及在寒冷地方拍攝，非常辛苦，所以不少工作人員都病倒，不過他一直有Keep Fit，所以冇事，透露電影會有動作場面。林家棟之後會着手繼續完成新劇本，表示今次的劇本是喜劇，打算邀請一些前輩演出。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250208-0208_00282_061/喜見《城寨》日本票房報捷-林峯奪「最具魅力獎」-全靠少NG
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：