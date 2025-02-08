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方媛「穿越」宣傳家鄉

方媛換上一身古裝拍片，城城帶同囡囡陪伴打氣。 方媛換上一身古裝拍片，城城帶同囡囡陪伴打氣。
方媛換上一身古裝拍片，城城帶同囡囡陪伴打氣。
天王郭富城與太太方媛早前偕兩個囡囡到安徽過年，城城出手闊綽，大疊利是周圍派，又玩煙花非常歡樂！方媛此行除了回鄉拜年外，還有工作在身，被拍得一身古裝在街上拍攝，吸引大批途人圍觀，原來是為家鄉拍攝旅遊宣傳片。穿上粉紅古裝的她，有一種小家碧玉的感覺，非常漂亮，不少網民指她有拍古裝劇的潛質。
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