中娛星動：汪小菲崩潰跪地失控罵母 與大S頭七同日 具俊曄悲痛度結婚周年

台灣女星徐熙媛（大S）本月2日在日本流感併發肺炎猝逝，今日「頭七」卻剛好是她與丈夫具俊曄的結婚3周年紀念日，令具俊曄倍感悲痛，網民心酸慨嘆：「太虐了。」

大S於2022年2月8日與韓籍老公具俊曄在韓國登記結婚，看似幸福長久的日子，卻在3周年前夕迎來巨變，今日不但是兩人結婚3周年紀念日，也是大S的「頭七」，令人心酸，有網民心痛寫道：「東京也是具和大S第一次出國的地點，現在也成了最後一次，紀念日是頭七，太虐了。」

痛失愛妻的具俊曄，前晚透過社交網分別以中文和韓文發聲，當中韓文版第一句就淚喊：「2025年2月2日，我的天使回到了天堂。」他表示目前正經歷無法用言語形容的悲傷和痛苦，為捍衞亡妻畢生心血及與內地富二代前夫汪小菲所生的一對仔女，具俊曄更暗斥汪小菲「裝很淒涼的淋雨亂跑」，並表示會在律師監督下妥善維護孩子應得的財產，自己亦會將所有遺產繼承權利讓給S媽。

張穎穎爆偷食史 另外，造謠汪小菲包機送大S骨灰返台的網民，被發現是張蘭乾兒子，張蘭開直播期間，網民見證汪小菲用粗口大罵母親造謠他包機一事，由於張蘭打開手機擴音，聽見他在電話中咆哮：「我XX招誰惹誰了，你給我XX，我XX甚麼都不說，你們為甚麼老是這樣！」張蘭臉色鐵青地回應兒子：「我甚麼時候說了？」睇到網民O嘴，但亦有人批他們繼續做戲！

汪小菲於大S出事後撲返台灣，繼早前在街頭淋雨30分鐘後，網上更流出他跪在馬路中的照片，再惹來網民冷嘲熱諷！而其舊愛張穎穎發文指控他「立愛妻人設」，更爆他與大S結婚第二年就出軌，但澄清自己並非當時的「小三」。