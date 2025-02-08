傳與天王同場大匯演 Ian未聽過 專心備戰英國騷

去年音樂演藝大豐收的陳卓賢，帶挈工作量大增，昨日獲邀出席新春活動舞金龍，對下月啟德體育園開幕大匯演傳出組合MIRROR與天王級歌手同場演出，他表示未有聽聞，透露現處於半閉關狀態，減少外出，瞓身為下月英國巡演作準備。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日現身商場活動，吸引大批Hellosss（粉絲暱稱）撐場，他為金龍醒獅點睛後再舞動龍珠，帶領金龍舞動全場。

Ian受訪時表示新年不用開工，留家與父母及親友拜年，透露因太鍾意吃媽媽炮製的愛心蘿蔔糕及賀年糕點，增磅了少許，幸肌肉仍保得住，會努力瘦身。近日密鑼緊鼓籌備3月12日假英國倫敦OVO Arena Wembley舉行巡迴演唱會英國站的他，放假期間不停練習及跟監製開會，務求做到跟香港個唱不同。他表示最緊要健康，故處於半閉關狀況，減少外出以免病倒。Ian在「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」橫掃男歌手金獎及唱作人金獎，又有機會拍電影，歌影大豐收，問有否給長輩封大利是？他表示送新年禮物給長輩代表祝福，對於新歌《NPC的一場意外》6天便過百萬點擊，感覺開了個靚頭。

對於3月1日開幕的啟德體育園，近日網傳開幕大匯演嘉賓名單，有傳除了張學友以外的三大天王、MIRROR、張敬軒、Gin Lee、五月天、容祖兒和甄子丹等是表演嘉賓，Ian說：「未聽過，（三大天王同場？）咁厲害？唔知道，不過如果有更多舞台機會當然好，依家最重要嚟緊英國站演出。（傳英國站仲有大量門票？）票務我冇過問，只會參與表演上嘅嘢，例如舞台燈光同音響等。（加強宣傳？）自己會用心去做，希望做好口碑就係最好嘅宣傳。」

唔急坐姜濤車 另外，提到姜濤考獲車牌，Ian表示不知情，對方沒有邀請他試坐車，他說：「等其他人坐吓先，哈哈！」而姜濤與隊友Edan、Jer和Tiger前晚舉行網上見面會，Edan周圍辣火頭，姜濤表示考獲車牌後想買跑車，Edan即叫他小心倒車，暗寸組合ERROR成員193之前倒車撞到阿婆事件。Edan又取笑Jer肥到似全盒及年紀大，但亦有自嘲行花市時只有很少人認出他。