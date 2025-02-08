身形纖瘦的藝人趙慧珊（Aka），過年面對美食當前也跟普通人一樣，一於先飽口福，食完再減！隨着新年假期過去，她火辣的起心肝「找數」做運動，近日一身運動Bra Top配貼身褲到健身室加操，做深蹲、Sit up兼舉啞鈴，迷人「蛇腰」很快便重見天日，她祝大家幸福滿滿，捉緊快樂時光。