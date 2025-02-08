娛樂

劉佩玥開枱露兩手

劉佩玥以一身應節打扮留影。 劉佩玥以一身應節打扮留影。
劉佩玥以一身應節打扮留影。
無綫花旦劉佩玥備受力捧，工作再忙亦頻頻更新社交網，與Fans互動，近日她上載靚相連聲祝賀：「新年快樂，祝大家身體健康，心想事成，萬事如意，學業進步，平安吉祥，幸福快樂，步步高陞。」新一年她特意登山行大運，又到親戚家拜年打麻雀，與小朋友打成一片，樂也融融，網民紛紛留言讚她又靚又Sweet。
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