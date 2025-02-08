周秀娜經典重現 食雪糕加碼派福利

藝人周秀娜昨日為電影謝票，有人提議她重演當年寫真集經典刷牙一幕當作福利，她主動問要否加碼食雪糕，並揚言會大派雪糕與眾同樂。

周秀娜、胡子彤與張文傑昨晚到戲院為賀歲片《臨時決鬥》謝票，談到票房前日已破千萬，胡子彤直言開心，問到目標數字，張文傑笑說：「億億聲啦！（點谷票房？）日日都谷，谷腹肌、胸肌，日日做Gym。（幾時找數？）胡子彤話着孖煙囪，佢已經找咗數。（幾時到你露肌肉？）3千萬啦！」周秀娜即提議對方着Deep V，她同樣期望票房愈高愈好，並反問：「大家有咩要求？」有人提議她重演當年寫真集刷牙一幕，她笑說：「我日日都有刷，使唔使有埋雪糕嗰幕？咁就不如派雪糕。」

高海寧新片揚威馬國 提到有影評人只看了「0.7套」賀歲片便狠批今年的港產賀歲片，揚言「票房差合理」，張文傑說：「如果有懷疑就入場睇，睇完先評論，每人都有鍾意同唔鍾意。（對方冇開片名，對其他戲唔公平？）理性啲，大家鍾意睇咪睇，唔使理人講乜。」周秀娜則強調拍戲初衷並非為票房：「我哋都係盡力做好本分，一定有觀眾鍾意同有共鳴。」

另外，高海寧與馬國明主演的賀歲片《麻雀女王追男仔》報捷，近日成為馬來西亞賀歲檔中香港電影票房之冠，兩人對此非常開心，並感謝當地觀眾支持，希望有機會到當地跟粉絲見面致謝。