「劇后」陳曉華發力 打造代表作

陳曉華（Hera）同樣即將埋班開拍《新聞女王2》，今次歸來主要是向阿佘報仇。近年事業順風順水的她，劇接劇獲派重戲份及具有挑戰性的角色，密密拍劇升呢成為「劇后」，之前更在台慶頒獎禮奪得「飛躍進步女藝員」獎項。

肖狗的她日前接受專訪時，笑言犯太歲多年，蛇年終於「脫險」，因此積極擬定一整年的工作大計，目標是有一部代表作。她於2023年拍下5部劇集，包括《異空感應》、《新聞女王》、《非常檢控觀》、《死有對證》和《巾幗梟雄之懸崖》，令她在一年之內暴風成長，由性格悲觀、有依賴性，磨練出獨立性格。2024年，她在劇集《金式森林》和《夫妻的博弈》演女強人，她相信是之前鍛煉出堅強毅力，才能演好強勢角色：「我覺得演戲好需要人生經驗，所以希望2025年多啲增廣見聞，見多啲世界。（要保住劇后美譽，有冇壓力？）個名好搞笑，以前好似冇。其實好多前輩都拍好多劇，呢個稱號係努力得來，一年5部過咗啦！嚟緊希望大家對我評價係一個好好嘅演員，想有呢個名，現階段仲未搵到代表作，希望之後會有。」

衝事業盼「男友」體諒 Hera笑言之前經常拍喊戲，新一年想告別哭哭啼啼，挑戰奸角，直言視張曦雯（Kelly）為學習榜樣：「Kelly喺《再見．枕邊人》人前好友善，但有場奸笑戲，睇到真係打冷震，雖然好奸，但又會原諒嗰種感覺。」在《萬千星輝頒獎典禮2024》躋身馬來西亞視后10強的她，笑言是首次提名視后，能打入10強已有進步，坦言不想後退，所以待機會來臨會好好把握。除了拍劇，她亦想做主持、拍綜藝節目及挑戰唱歌：「我唔係想做歌手，係想大家聽到首歌就諗起套劇，試過主動問監製需唔需要女演員歌手，哈哈！」

近年Hera與型男朱敏瀚傳緋聞，事業、愛情皆大躍進，她直言較想工作方面大躍進：「呢年計劃好晒，所有時間會放喺工作上，會見少啲朋友，一直默默支持嘅關係最舒服。（唔想高調？）感情係緣分，有就有，冇就消失，好需要朋友嘅支持。我係忙到冇辦法投入一段感情，需要體諒。（因為工作上回報比感情回報大？）可能係，未證明自己足夠努力。」她自言對人生大事未有計劃，至於朱仔是否一樣就不得而知。