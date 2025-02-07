電視廣告界誰與爭鋒 高允貞曝光率威盡 車銀優以量取勝

韓國女神高允貞憑健康清新的形象，贏得廣告商喜愛，她在「電視廣告曝光率」排名中冠絕女星，而男星車銀優與女歌手IU則以量多取勝，同樣手握13個電視廣告稱王封后！

韓國某數據平台公司近日發布「2024電視廣告市場結算及廣告模特兒曝光趨勢」調查報告，並公開去年在演員、歌手組合兩個組別中，電視廣告曝光率最高的藝人排名。其中，韓劇《殺人者的難堪》男星孫錫九稱冠演員組別，分析數據顯示，他在電影和電視劇方面展現了紮實的演技和獨特魅力，贏得大眾信任，對廣告市場產生了正面影響。

憑韓劇《Moving超異能族》獲廣告客戶與消費者追捧的女星高允貞，雖然屈居第2位，但全年廣告曝光率已登女星之首，尤其是她出演的炸雞與銀行廣告，令其曝光率爆燈，她的健康形象亦為代言品牌帶來了強勁的宣傳效益。韓劇《戀人》的男星南宮民、韓片《犯罪都市》的男星馬東錫，依次位列第3、4位。據分析顯示，南宮民穩定的演技和大眾認可度，以及馬東錫在作品中展現的堅韌性格，對廣告商來說同樣極具吸引力。

NewJeans稱霸歌手組別 此外，近年活躍於廣告界的「臉蛋天才」車銀優，在演員組別的廣告曝光率排名中僅位列第5位，但他與靚聲天后IU同樣以量多取勝，兩人去年皆手握13個電視廣告，獲封廣告天王天后。至於與事務所爆出合約糾紛的人氣女團NewJeans，去年的電視廣告曝光率依然高企，更力壓天團防彈少年團（BTS）、女歌手李孝利與IU，稱霸歌手組別。