暢所欲玄：2025睡房床頭與睡眠質素（上）

香港生活壓力大，工作時間長，常常夜瞓，睡眠質素對精神非常重要。2025年的飛星到你的睡房床頭，而飛星的五行對睡眠質素又有着非常重要的影響。

睡房床頭在家中的正東位置，九紫喜慶火星飛臨。由於睡眠喜靜，九紫火令人有喜悅的興奮作用，對於想生小孩的人來說，今年有喜的機會非常大。對於男女感情來說，有助提升感情的親密度。但對於工作忙碌而想好好睡一覺的人而言，睡眠質素比上年差一些，需要保持靜心，慢慢呼吸來幫助入睡。

睡房床頭在家中的東南位置，一白桃花水星飛臨，若是單身朋友，不必理會自己的八字有沒有桃花，一白桃花星就是說明你今年有桃花運。對於學生哥來說，東南位是永遠的文昌，一白水星生旺文昌，也有利學業提升。一白水星令人安靜，睡眠質素比上年有大大的改善，精神自然好。

睡房床頭在家中的正南位置，六白武曲官星飛臨。正南火旺，六白官星屬金，金在南方火旺之地，睡房在南方的朋友，今年的工作壓大偏大，難以得到上司幫助。幸好在睡眠方面，比上年七赤星好一點。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅