2月7日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月07日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
孫慧雪擺陣發新年財
藝人孫慧雪新年多姿多采，攜兩個小朋友向親友拜年，聚首一堂食盆菜之餘，又齊齊玩遊戲，攞好意頭發新年財！阿雪玩「射龍門」遊戲，自誇憑「風水陣」反敗為勝，相當開心：「雖然射龍門不停撞柱，之後都倒贏番條數，全靠我亂咁擺陣！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250207-0207_00282_065/孫慧雪擺陣發新年財
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc