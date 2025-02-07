藝人孫慧雪新年多姿多采，攜兩個小朋友向親友拜年，聚首一堂食盆菜之餘，又齊齊玩遊戲，攞好意頭發新年財！阿雪玩「射龍門」遊戲，自誇憑「風水陣」反敗為勝，相當開心：「雖然射龍門不停撞柱，之後都倒贏番條數，全靠我亂咁擺陣！」