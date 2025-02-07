傳汪小菲包機運前妻骨灰 小S怒轟：無法容忍的謊言

台灣女星徐熙媛（大S）在日本病逝，並在當地火化，骨灰前日由其夫具俊曄乘坐私人包機由東京運回台灣，有傳一對子女亦同機返台。昨日網上盛傳大S前夫汪小菲負責聯絡及出錢包機，「#汪小菲包機送大S」這個話題更衝上熱搜第一位。

具俊曄開火表態 據知，徐家得悉後盛怒，狠批汪小菲「惡心至極，睜眼說瞎話。」飽受喪親之痛的徐熙娣（小S）昨日透過經理人炮轟：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為甚麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」負責運送的私人航空公司，昨晚亦發聲明：「相關網上謠言（指汪小菲付錢）並不屬實，此次服務所有費用均由徐熙娣全額支付。」有指費用高達69,000元美金（約53.7萬港元）。

至於大S的丈夫具俊曄昨晚透過社交平台發聲，寫下對亡妻的思念之餘，同時向汪小菲開火：「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象……求求甚麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧，懇切的拜託。」他亦提及大S的遺產及孩子：「所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。關於孩子們，我不要讓任何惡人接觸孩子們，都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人。」

有網民對發布「汪小菲包機」傳言的網紅進行起底，發現他原來是汪小菲母親張蘭的乾兒子。而張蘭昨日開直播，稱過去3日經歷了人生中難以言喻的至暗時刻，有網民留言寸爆：「兒子負責演，媽媽負責編！」

汪小菲