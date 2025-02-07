自爆有親密對象 傅嘉莉食正中女熱 拎視后即結婚

出爐「最佳女配角」傅嘉莉事業得意，她還自爆有一位親密了解中的對象，更被批蛇年有機會懷孕，不過，事業心強的她揚言拎到視后，才會宣布結婚生仔。

剛榮升「最佳女配角」的藝人傅嘉莉（Kelly）帶同愛貓BeBe向本報讀者拜年，她透露BeBe今年22歲，即有如人類的逾百歲，可算是「貓瑞」，雖然BeBe早前身體輕微抱恙，但驗血後各方面均沒問題，Kelly趁愛貓健健康康，帶牠留倩影，並祝大家身壯力健，跟BeBe一樣長命百二歲。

今個新年，對Kelly來說分外難忘，因為得獎成為她最好的新年禮物，至於新年願望，她說：「學張振朗所言，演戲就係我嘅生命，希望演好角色，感動觀眾，我今年有套劇《刑偵12》，飾演心理醫生，我好鍾意呢個角色，希望呢套劇係我下一個高峰。」而大年初四她已開工拍攝另一新劇《玫瑰戰爭》，幸而之前有好好享受數天難得的春假。

被批今年或懷孕 Kelly指有堪輿學家批她蛇年會出現真命天子及有機會懷孕，她說：「隨緣，呢啲係上天眷顧，但我都係想事業行先，好開心今年得到個獎，所以好想把握呢幾年，再喺事業上拚搏，而且依家啲科技好先進，可以將懷孕延遲。（依家有冇拍拖？）有個親密了解中。（蛇年會結婚？）應該唔會。」她揚言事業有成再談婚論嫁及生兒育女，又打趣謂：「我拎視后一刻，會即刻結婚生仔，今年蛇年就定呢個目標，哈哈！」

問到是否以奪視后為目標？她笑言不介意再獲多次「最佳女配角」，當然希望有天能登上視后寶座：「好似楊紫瓊前輩攞奧斯卡影后咁，佢啟發咗我，唔好畀年齡去限制自己，保持到個狀態，無論幾多歲都可以做到最佳女主角，同埋玄學家話嚟緊20年係中女嘅世界，我作為呢個界別好引以為傲。」