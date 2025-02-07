「安徽女婿」隨愛妻還鄉 郭富城深得外父心 親友排隊集郵
天王郭富城（城城）對太太方媛外家極好，新春期間更親身陪太太回家鄉拜會外父大人。與外父相差兩歲的城城，型格又帥氣，獲封「安徽女婿」。
郭富城在農曆新年期間放假享受天倫樂，前日年初八，他便帶同兩個囡囡，隨太太方媛回外家安徽探親。當日，城城以一頭金髮現身，穿着黑色貼身羽絨褸搭配招牌墨鏡，帥氣十足。他站在大門前跟親友暢談甚歡，還惹來不少鄉親圍觀天王駕到。隨後，城城從褲袋拿出大疊利是派發，不少親友趁機輪流跟他握手及合照留念，城城亦有求必應，相當親民。至於外父更是全程笑到四萬咁口，對這位女婿十分滿意，有指與城城相差兩歲的外父還是聽城城的歌長大，之後眾人又玩煙火，甚為盡興。
收起高貴 打扮貼地
而當日方媛穿上粉藍色羽絨褸，搭配間條衫、牛仔褲和波鞋，與平日成熟、高貴的裝扮截然不同，散發樸素又青春的氣息。城城的兩個囡囡則圍住父母走來走去，對母親家鄉表現好奇。有網民讚城城是「安徽女婿」，又有人指兩口子每次回農村都會穿得比較接地氣。
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