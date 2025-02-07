「安徽女婿」隨愛妻還鄉 郭富城深得外父心 親友排隊集郵

郭富城在農曆新年期間放假享受天倫樂，前日年初八，他便帶同兩個囡囡，隨太太方媛回外家安徽探親。當日，城城以一頭金髮現身，穿着黑色貼身羽絨褸搭配招牌墨鏡，帥氣十足。他站在大門前跟親友暢談甚歡，還惹來不少鄉親圍觀天王駕到。隨後，城城從褲袋拿出大疊利是派發，不少親友趁機輪流跟他握手及合照留念，城城亦有求必應，相當親民。至於外父更是全程笑到四萬咁口，對這位女婿十分滿意，有指與城城相差兩歲的外父還是聽城城的歌長大，之後眾人又玩煙火，甚為盡興。