藝人周嘉洛、朱敏瀚與陳瀅早前趁新年到日本旅遊,大吃大喝,結果陳瀅食物中毒。前日周嘉洛與朱敏瀚於社交平台分享打雪戰的影片,見兩兄弟不停將地上的雪搓成雪球,互拋向對方,畫面溫馨又搞笑,朱敏瀚更留言表白:「人生嘅初雪畀咗你,You are always gonna be my love.」獲周嘉洛回覆:「當日好凍,我哋嘗試透過雪球,互相傳遞手中嘅溫暖。」將打鬧變得浪漫。