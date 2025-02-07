預告紅館騷玩濕身 林峯發力造人：明年變4口之家

藝人林峯趁新一年定下不少目標，透露準備出新歌及5月紅館演唱會，不過最令人期待的是，他希望趕工為囡囡添個弟妹。

林峯與玄學家李丞責昨日出席開年活動，林峯表示剛從內地返港，入屋時打了個噴嚏不慎閃到腰，笑指應該是身在內地的太太及4歲女兒Luna太掛念他。他指早前與妻女到日本滑雪，囡囡一滑便愛上，之後返港過年，日前再舉家到太太江蘇的鄉下拜年，自己因有工作故先行返港。他透露下周便為電影開工，自己的戲份大約3月便完成，之後會專心為5月紅館騷預備，笑言演唱會上「濕身就梗㗎啦」，並計劃今年會推出3首新歌。

教功課要查字典 問到有否想添個蛇仔蛇女？他說：「未必趕得切！」但必會盡力，希望明年可一家4口去滑雪，又笑指女兒對添個弟妹沒意見。談到育兒，他坦言現在小朋友的功課較他以前的難很多，教功課時自己也要查字典，並笑指到學校面試感覺自己才是面試的對象。他跟太太有共識，會為小朋友提供舒適環境，等囡囡自行選擇未來。

對於有指古天樂在香港電影金像獎報名角逐男配角，讓出機會給林峯競逐影帝殊榮，林峯感謝老闆的照顧及信任，會拍好戲報答對方，至於會否因此增添壓力？他表示做好本分，能得到觀眾支持已很開心。