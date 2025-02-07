娛圈單打：新春票房好黯然 睇戲不如近身錢

每逢過年，一家大細除咗拜年，就係睇番套賀歲片笑番餐。之不過，今年呢支歌仔似乎唱唔響。由年廿九到年初四，本港中西票房總收入為3千萬元鬆啲，對比2024年農曆新年大跌三成七。若同疫情前2019年比較，更係斷崖式暴跌近六成，難怪香港電影人個個「年初四」咁嘅樣。

喂，唔係話舊年有兩套港產片票房破億，電影市道呈現小陽春咩？乜原來只係曇花一現咋？鬼咩，港產片市道不振，大製作買少見少，3套賀歲片都係小本經營，吸引力本已不大；何況經濟持續低迷，市民消費意欲大減，與其一家人花幾百蚊睇賀歲片，不如返屋企翻煲《嚦咕嚦咕新年財》好過。

今時唔同往日啦，大家使錢諗過度過，要物有所值先至會掏腰包。去年兩套破億電影，皆係有卡士有心思之作，可遇不可求，同急就章嘅賀歲片冇得比。

之不過一橋之隔，內地新春電影市道卻係熱火朝天。春節票房突破100億元人仔，刷新中國影史春節檔票房紀錄，遠超去年嘅80億元。尤以《哪吒2》最火爆，票房已達60億元，真係睇到香港電影人垂涎欲滴。

點解會咁㗎？諗落又唔出奇。風水輪流轉，以前香港先進繁榮，內地人有一種仰望態度，連帶港星同港產片都零舍吃香。時至今日，先進繁榮嘅係內地，中港位置互換。睇吓DeepSeek橫空出世震驚中外、香港人一窩蜂北上消費，就連視后胡杏兒都大嘆失去女一位置，就知道十年人事幾番新，中港此長彼消。香港電影業進入汰弱留強時代，柴娃娃已經行不通，惟有精益求精，先至有得留低。