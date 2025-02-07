為新片再開金口 張家輝「訓話」 勸吳若希做賢妻

影帝張家輝為支持老友馬浚偉，昨日出席新城廣播團拜活動，大受歡迎。吳若希透露家輝在後台勸她不要再鬧老公，她笑言會銘記於心，但老公日前已經和她「開年」！

新城廣播昨日在黃埔進行新春團拜，「鎮台之寶」薛家燕、影帝張家輝、新城首席營運總監馬浚偉與一眾高層為醒獅點睛，吳若希、姚焯菲、鍾柔美、詹天文及冼靖峰等都有現身支持。家輝在台上笑指見到馬浚偉事業如此成功，有點接受不來，而兩人相當老友，不時憶起拍劇點滴。問到新年有甚麼寄語大家？他笑說：「有得做就好做喇，做好自己就得。」對於其唱歌片段不時翻Hit，他笑言因新片預算不足，將再為電影開金口。

詹天文自認牌品好 吳若希透露在後台與家輝碰面，大讚對方風趣幽默，很想合作唱歌，並聯乘薛家燕的招牌「十字步」。她笑說：「家輝哥叫我唔好再鬧老公喇，我會銘記於心。其實我好愛老公，但早幾日老公生日已經同咗佢開年！」記者提議她追蛇B促進家庭和諧，她笑說：「做乜咁睇唔開呢？留畀家燕姐再抱孫啦！」

而姚焯菲、鍾柔美及詹天文講到發新年財，姚焯菲與鍾柔美皆表示不會打麻雀，但有和家人朋友玩「魚蝦蟹」，發了一點新年財。詹天文則自認打牌叻，牌品也好，並指農曆新年沒有約炎明熹聚會。至於薛家燕透露孫仔用日語向她拜年𢭃利是，而一家人新春期間去了日本旅行，雖然舟車勞頓，但相當享受。提到粵語片笑匠俞明離世，享年100歲，她想起小時候拍戲，前輩見她瞌眼瞓會講笑話氹她笑提神，故大感不捨及難過。