刷新中國影史紀錄 吳京被「篡位」 《哪吒2》64億票房登頂

內地春節電影票房迎來大紅盤，全國錄得過百億元人民幣票房，當中動畫《哪吒之魔童鬧海》昨日更以60億元人民幣（約64億港元） 票房，成功打破由吳京及易烊千璽等主演電影《長津湖》保持了逾3年的中國影史票房冠軍之紀錄，成績彪炳！雖然紀錄被打破，但吳京並不介意，昨日還於網上發文恭賀，甚有大將之風！

今年內地春節電影票房屢創新高，截至昨日全國錄得逾111億元人民幣票房（約118億港元），觀影總人次達到2.4億，再次刷新中國影史春節檔人次最高紀錄，內地動畫《哪吒之魔童鬧海》（簡稱：《哪吒2》）票房屢創新高，截至昨日大收60億元人民幣票房（約64億港元），成功擊敗由吳京及易烊千璽主演、於2021年以57.75億元人民幣（約61.6億港元）創下中國影史票房第一位的《長津湖》，位列中國電影票房總榜榜首！

而多部被《哪吒2》打低之電影包括另一部由吳京主演的《戰狼2》、賈玲的《你好，李煥英》，以及易烊千璽主演的《滿江紅》紛紛出圖恭賀，一向是票房保證的吳京更不介意「王位」被奪，昨日主動上載《哪吒2》劇照，留言打氣：「小哪吒，衝 衝 衝！」賀《哪吒2》成功獲封第一！內地某電影專業版數據顯示，《哪吒2》更暫居2025年全球電影票房冠軍！

威到國際掀搶飛潮 雖然《哪吒2》暫未在美國上映，但已威到國際，除登上紐約時代廣場大屏幕外，美國不少戲院預售戲票時，更出現搶飛情況，風頭一時無兩！該片導演水餃亦表示正火速籌拍第3輯，以及電影公司推出不少周邊產品「吸金」，推出的盲盒上架兩天便售罄，而該片出品方光線傳媒有指因電影而大賺至少10億元人民幣（約10.68億港元）。近年憑劇集《永夜星河》上位的藝人丁禹兮本身是光線傳媒旗下的藝人，不少粉絲為支持偶像而買下該公司之股票，現因《哪吒2》令股價上升，粉絲賺大錢，笑言想不到追星也能賺錢，而丁禹兮近日亦有包場力撐「同門師弟」!

《哪吒2》僅用8日5小時就登上中國影史票房榜冠軍，於今年新春賀歲檔票房跑出「雙位」億元數字的，還有劉昊然、王寶強及周潤發主演的《唐探1900》，該片以25.1億元人民幣票房（約26.8億港元），位列新春檔票房第2位，該片導演陳思誠則被指是今次春節檔贏家之一，因其開設之製作公司有份搞《哪吒2》後期及被指有份投資，甚具慧眼！而下星期陳思誠會率領眾演員亮相香港首映禮，繼續為電影造勢。