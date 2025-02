美籍越南華裔男星關繼威憑科幻賣座片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)鹹魚翻生爆紅,由他擔任男主角的新片《Love Hurts》周一於加州TCL中國劇院舉行首映,他更獲劇院邀請在門外打手印及腳印留名。