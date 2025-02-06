非英語收視榜洗牌 《魷魚2》被踢落王座 朱智勛乘勢箍粉絲

去年12月26日在串流平台上架的《魷魚遊戲2》負評如潮，但承接上季熱度，仍連續5周保持「全球非英語節目收視榜」No.1。不過，朱智勛主演的《重症外傷中心》於上月24日在同一平台上架後，意外Hit爆全球，上架10天便踢走「5連冠」的《魷2》登上「全球非英語節目收視榜」冠軍，而《魷2》則守住第2位。

改編自網絡小說的《重》劇，講述天才外傷外科醫生朱智勛，與原本是肛門科醫生的秋英宇、護士賀營及麻醉科醫生鄭宰光，組成最強重症外傷團隊，為拯救患者拚盡全力。該劇除了稱霸「最具話題韓劇榜」，朱智勛與秋英宇亦分別進佔「最具話題演員榜」第1及第4位。相關串流平台見狀亦不再強谷《魷2》，改為急Call朱智勛、秋英宇及賀營等演員，宣布下周一在首爾舉行緊急粉絲見面會造勢！

李炳憲李英愛經典重聚

至於有份參演《魷2》的李炳憲，前晚聯同韓星李英愛、宋康昊、金太祐及導演朴贊郁現身首爾一間戲院，出席經典電影《JSA安全地帶》放映會，今次亦是多位主演相隔25年再合體，李炳憲的妻子李敏貞亦帶同兒子撐場。電影相隔25年再在韓國戲院播放，李炳憲自爆已看過該片超過40次，而李英愛回想當年《JSA》為她打開華麗的30歲大門，亦讓她之後能有機會拍朴贊郁執導的電影《親切的金子》，她笑說：「如果能回到過去，我應該能比20多歲的自己演得更好。」