暢所欲玄：2025增運秘訣：精準選購風水屋

首先，我們可以通過一些簡單易行的方法提升財運。2025年九紫離火飛星飛臨東位，早晨面向東方，吸收來自東方的離火能量，可有效驅散霉運，提升財運，而中午太陽在頭頂的時候，更能把火氣和九紫離火的力量加強，將黑氣、霉氣、衰氣全都驅走，運氣就會提升。在家居布局方面，可在房屋的東位擺放紅色植物，加強九紫離火，營造木火通明的格局，這樣就能驅走身上霉氣，家宅運勢都會變好。

當然，一個符合九運特性的房屋，能讓你事半功倍，財運亨通。那麼，如何選擇風水屋呢？在九運期間，南面見山，北面見水，北為零神水的話，就會有財星，如果你家裏的風水位置又好，又恰好趕上這個九運的話，那就是一間好的風水屋，並且居住後感覺財運提升，生活愈來愈順利，那麼強烈建議你將其買下，長久受益於九運的旺盛能量。如果星位變了，那房子的風水會變差嗎？當然不會，畢竟我們的九運是20年，一路運氣會持續好，錢自然愈賺愈多！