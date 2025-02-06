藝人岑珈其前日在社交網晒出與太太李桂玫的甜蜜合照，他們穿上紅噹噹的賀年服飾情深一吻，幸福到漏，珈其留言：「感恩，今年第一樣最開心嘅事就係，我又做『爸爸』喇，老婆我愛你、多謝你、辛苦你喇，我一定會更加努力去搵奶粉錢畀最幸福嘅生活你哋。」他的一班《膠戰》手足呂爵安、魏浚笙和阿正等都有留言恭賀。