歌手譚嘉儀日前在社交網上載從未曝光的泳裝照，大騷事業線、長腿和白滑肌膚，讓人大飽眼福。她接受本報訪問時表示：「輯相係夏天影嘅，咁啱搵番又見係『人日』，咪同大家分享囉。」問到農曆新年可有特備節目？她稱和家人攻打四方城，結果食了人生第一鋪十三么，望今年順勢行好運。