帶囝囝踏入舞獅界 陳山聰但求過癮 恨演豬肉佬

視帝陳山聰3歲開始接觸舞獅，並由爸爸帶入舞獅界，他透露當年看完舞獅回家後便拿着筲箕起舞，爸爸見他有天分，就帶他正式拜師。山聰感恩現時擁有自己的舞獅會，又指囝囝Jaco和年幼時的自己一樣，會拿起物件扮舞獅，現時Jaco已擁有自己的小獅頭，更曾在「獅兄弟」周年晚宴上表演，山聰表示：「佢好多契爺都係師傅級，所以佢就算唔拜師，將來集咁多家嘅武功都不得了。」

談到對新一年的展望，山聰表示去年在拍劇上投放的時間較少，舉辦了個人處男騷，透露蛇年會展開Part 2，亦希望放多點時間在拍劇上，笑言過去演了太多鮮明角色，期待有機會扮演貼地小市民：「街市賣菜佬、豬肉佬，想做吓呢啲每日生活會出現嘅角色，應該幾過癮。」

健康開心便滿足 至於對囝囝的期望，山聰坦言自己跟父母一樣甚是開明，只要小朋友感興趣就會盡力配合發展，不會強迫：「我唔係要佢有乜成就，當然做到醫生、飛機師係佢叻仔，做到頂天立地嘅男子漢，健康、開心我就好滿足。」他直言囝囝遺傳了自己喜愛表演的基因，若將來選擇入行也不會反對：「我會話畀佢聽邊樣嘢係好辛苦嘅，自己揀嘅就自己承受。」問到Jaco喜歡當甚麼？他笑說：「Super Hero全部都鍾意！」