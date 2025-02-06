岑麗香金光閃閃賀新春

藝人岑麗香（香香）雖然在外國長大，但同樣重視傳統節日，日前她在社交網分享一家四口齊齊穿上金色唐裝，背景貼滿揮春的賀年全家福。可見騎在爸爸膊頭的大仔，樣貌似足爸爸，有網民留言：「大仔似爸爸，細仔似你喎，靚媽。」香香亦認同：「Very True。」又有粉絲表示家庭照充滿愛，大讚香香又Sweet又靚。