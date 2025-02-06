唱歌拍劇雙線衝刺 吳若希戀絕世渣男 進化做悍妻

歌手吳若希雖然在無綫台慶頒獎禮上未獲任何獎項，但踏入蛇年，她雄心壯志，繼續歌、視雙線衝刺。至於在家庭中一直擔當「悍妻」角色的她，原來曾戀上一腳踏幾船的「絕世渣男」，令她飽受情傷！

吳若希（Jinny）在無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》與「第三者」賴慰玲共侍蕭正楠，日前她接受專訪時，坦言初入行時也曾試過「共享男友」之苦：「發現我係佢其中一個女朋友，可能佢同所有人都講自己冇拖拍，但就同所有人都有親暱關係，當時畀人呃嘅感覺當然係好忟、好傷心，但又覺得佢唔係只呃我一個，全部女仔都畀佢呃晒。」問到「渣男」是否圈中人？她沒有否認：「唔知喎，唔講啦，我冇再理佢嘅嘢。」

走出失戀陰霾的她，早年嫁個好老公，現時育有一子一女成為幸福人妻，今年農曆新年一如以往舉家返家鄉福建，自言年紀愈大愈明白要珍惜眼前人。談到蛇年願望，Jinny覺得身體健康最緊要，工作大計方面，她坦言劇集方面暫未有新安排，但感恩去年有份拍攝無綫新劇《巨塔之后》，有機會跟前輩結緣，她說：「同宣萱好多對手戲，鍾意同有經驗嘅演員合作，可以喺佢身上學到好多嘢。」

怕攰唔發「紅館夢」 至於歌唱事業，Jinny期望可以繼續舉行內地巡唱，最想到家鄉福建或成都開騷：「舊年我喺內地唱咗4至5場，知好多內地人都係聽廣東歌，如果再開騷一定有新Section。」雖然入行已經15年，但她從來沒有「紅館夢」，原因竟然是怕攰：「要投放好多時間同精神，我對自己要求好高，起碼要有2至3個月時間綵排先得，因為我唔開Hea騷嘅。」