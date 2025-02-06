姜皓文激讚有心 炎明熹驚喜蒲頭 「父女檔」谷戲

藝人姜皓文監製兼主演的賀歲片前晚舉行首映禮，曾在劇集演其女兒的「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）在首映禮後現身，明顯不想搶風頭。她透露是首次欣賞賀歲片，力撐「爸爸」姜皓文新作！

姜皓文與太太殷寧聯合監製的賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》前晚舉行首映，一眾演員包括陳靜（DaDa）、李璨琛及林盛斌（Bob）等出席，圈中好友吳家樂、曹敏寶夫婦及戴耀明亦現身支持，但講到最驚喜的嘉賓，一定是「雪藏中」的Gigi，她為免搶鏡，在首映禮後才亮相，認真識做。

Gigi曾在劇集《青春本我》飾演姜皓文及陳煒的女兒，難得露面，她表現興奮：「非常之熱鬧，亦都希望大家新年快樂、身體健康！祝黑爸（姜皓文）、大家票房大賣！其實今次係我第一次睇賀歲片，我哋今日一定要好好哋享受！（咁好現身撐場？）呢個係必須嘅！加油！大賣！」

姜皓文在首映禮上透露早已邀請Gigi來看首映，大讚她很有心：「佢仲話有乜嘢幫到手就出聲，原本陳煒都話嚟，但真係有工作在身嚟唔到。」問到可有關心Gigi的前途？姜皓文坦言不清楚情況，故未有給予意見，但無論對方做甚麼也會支持。

DaDa期待筍盤出現 而殷寧感謝各方好友支持，讓她得以走到這一步，坦言100天的拍攝經歷可以再拍一部電影，言談間更突然跟老公一起感觸落淚，坦言心痛對方。同場單身的DaDa被問到蛇年可有想生小孩的念頭？經常做媒人的Bob即搶着說要為她介紹筍盤，更即場詢問其擇偶要求，肖蛇的DaDa稱知道今年犯太歲，但亦有正桃花：「最緊要有男子氣概、善良同單身，事業、高度都冇所謂，好期待佢出現。」