遺言叮囑「不要哭」 大S骨灰包機運抵台 不設告別式

台灣女星徐熙媛（大S）本月2日在日本離世，其夫具俊曄和家人昨日乘坐私人包機，將她的骨灰帶返台灣。有傳大S喪禮將設於台灣龍巖台北民權會館，大S更曾留下遺言，望大家在告別式上不要哭，但最終家人將其骨灰帶回寓所，表明不會舉辦告別式。

之前有傳大S今日回家，但其家人為避開傳媒拍攝，昨午帶同其骨灰從東京乘搭私人包機抵達台灣。據知，大S的骨灰罈是粉紅色，其母、具俊曄、妹妹徐熙娣（小S）、妹夫許雅鈞等從商務中心出關，具俊曄手抱愛妻骨灰登上保母車時，設傘陣包圍。原本有指徐家打算直奔龍巖台北民權會館，故吸引大批記者在該處守候，但最終家屬決定將骨灰帶回大S寓所，而前夫汪小菲則被傳媒拍得駕駛價值390萬的超跑直奔大S家中，疑前去弔唁。

小S隨後發文，表明不會為大S舉辦告別式：「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛。」事實上，大S生前曾交代遺言，叮囑好友在告別式上不要落淚：「我最想要的告別式，就是要開心、歡樂，大家喝我最喜歡的香檳，吃好吃的東西，大家來了，千萬不要哭喔。」如此豁達的心境，如今看來亦令人唏噓。

母親刪女婿合照 除此以外，網上流傳一張大S一臉痛苦地依偎在具俊曄身上的照片，發文者聲稱是「司機視角」，是上月29日接載大S一家前往箱根酒店時所拍，但相片隨後被刪，故未知來源真偽。另外，徐母曾在社交平台上載與具俊曄的比心合照，相中他們笑容滿面，但有網民發現她現已刪除這張照片。

至於前夫汪小菲連日來表現悲痛，被網民批評惺惺作態，他對此大發晦氣：「我裝，我不對，死的應該是我，謝謝你罵我，謝謝你愛熙媛。」汪小菲舊愛張穎穎則發千字文，譴責他利用大S的離世立苦情人設。

另外，大S好友賈永婕前日再發文訴思念，文中透露在日探望大S家人的細節，引起網民不滿：「第一時間趕去探視摯友是蠻令人感動，但不是要你去當日本現場連線記者，回來直播描述悲催滿足情緒，傻眼，字裏行間滿滿當連續劇看！」賈永婕沒好氣回應：「這是我的情感！」網民連番狙擊：「他們有想讓人知道嗎？」賈永婕再回：「你會比我更清楚嗎？」火藥味十足。