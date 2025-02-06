三人行爆不滿 陳瀅陪食中毒 朱敏瀚唔認數

陳瀅早前偕周嘉洛和朱敏瀚遊日，她肩負重任，不但規劃行程，更擔任司機載大家周圍玩，豈料食生蠔食出事，又屙又嘔！「罪魁禍首」朱敏瀚笑言對於陳瀅生病完全不感內疚，周嘉洛還笑言之後要找她一樣的「萬能女友」。

藝人周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚和麥美恩等昨日到觀塘出席無綫新劇《痞子無間道》宣傳活動，周嘉洛和陳瀅透露早前與朱敏瀚一同到日本，今次行程由陳瀅一手包辦，笑言整個旅程唯一脫離自己掌控的就是陪朱敏瀚吃生蠔，結果食物中毒，又屙又嘔。

周嘉洛搵萬能女友 除了規劃行程，陳瀅還充當司機，皆因整個團隊只有她有在雪地駕駛的經驗。問到行程中可有拗撬？陳瀅表示雖然沒有鬧交，但有不滿：「因為我揸緊車，路程又好長，佢哋瞓晒覺冇人陪我傾偈，其實我都好眼瞓，但揸緊車冇得瞓！」問到周嘉洛找另一半是否要找像陳瀅這樣萬能的女生？他即笑說：「直頭要啦！」

朱敏瀚自言對於陳瀅生病毫不內疚，更直指她明知自己腸胃不好就不應食生蠔！提到他早前做「電燈膽」，偕視帝張振朗及女友楊偲泳一起行花市，他指當日剛好與振朗家人在附近食完團年飯，所以順勢一齊行動。

至於麥美恩稱由年廿九忙到年初四，不過亦好開心，因為可以派利是，她笑說：「希望可以快啲派到雙封啦！」提到之前在《萬千星輝頒獎典禮》稱有好消息公布，她指由於緋聞男友許文軒最終未有獲得「最佳男主持」獎，所以要守諾言，暫時保持神秘，待明年再公布。