肖戰獨攬「財團」 攀吸金榜三甲 趙露思冠絕女星 王一博擸30代言稱王

內地藝人趙露思及王一博在商務代言數量榜雙雙奪冠，獲封「吸金帝后」，正處於休養期的趙露思晒出近照，狀態大勇。不過，有業內人士為另一人氣小生肖戰護航，翻出證據力證其號召力不輸王一博。

內地藝人逾千上萬，要做出成績及爆紅，兼成為品牌寵兒吸金，一點也不容易！近日網上流出名為「明星商務代言統計」的排行榜，至本年1月31日為止，女星趙露思以23個相關代言工作，力壓關曉彤（22個）及楊冪（20個）成為「吸金女王」，而憑劇集《國色芳華》「登頂」的楊紫則以19個代言排「梗頸四」，至於女神迪麗熱巴最近明顯讓賽，罕有露面之餘，連代言也僅餘15個，令人大跌眼鏡。

男星方面，王一博近年面對肖戰、王鶴棣及檀健次等來勢洶洶夾擊，但廣告寵兒地位依然穩如泰山，以30個代言成功揮低周杰倫（22個）及肖戰（21個），獲封「吸金王」。反觀楊洋自年前被狠批「演技油膩」再加上緋聞拖累，似乎已一蹶不振，代言廣告數量下滑至14個，幸仍力保「十大」之列，范丞丞則以17個代言工作成功躋身5強，至於黃曉明遭一眾後輩拋離，排名14，僅險勝王鶴棣一個身位。

雖然王一博有價有市，但有業內人士指出，代言數量多不代表實際的吸金力，網上有貼文更詳細分析當前形勢：「內娛明星的粉絲最有消費力的就是肖戰、易烊千璽及李宇春。後面兩位是資源真硬，粉絲有錢有地位。肖戰粉絲是流量加有錢，黏性特別強，而且錢是硬砸的。有專門幫品牌投明星代言的公關指，肖戰官宣代言後，不到一周便能立刻回本，那個消費力有點嚇人。」暗指榜單上排第3的肖戰，實力不容小覷。

與趙麗穎緋聞翻炒 王一博可謂行運一條龍，近期似是事業愛情兩得意，與劇集《有翡》拍檔趙麗穎的緋聞傳個沒完沒了。他們被發現穿情侶裝及拿情侶包，日前趙麗穎在社交平台上載賀年照，被發現手鏈與王一博去年宣傳劇集《追風者》期間戴的一樣，加上除夕當日雙方的IP位置都在江蘇，隨即被指是「熱戀鐵證」，引發網民熱議。兩位當事人至今未有正面回應或澄清，令戀聞疑幻似真。

至於正處休養期的趙露思不忘在社交平台與粉絲互動，昨日分享數張「大雪車廂照」。一身寒冬打扮的她狀態大勇，精神及氣色相當不錯，又拿着手機玩自拍，獲不少粉絲留言打氣，祝福她順利渡過這段艱難的日子，更有人以千字文向她「示愛」，瞬間獲百多萬人點讚，關注度驚人。