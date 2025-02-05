「瘋」波嚇走投資者 Kanye夫婦「裸」嚟衰 隨時失1.56億

美國饒舌天王Kanye West日前與老婆Bianca Censori在《格林美音樂獎》合演「紅地氈露出」，成功掀起話題。不過今次「Kanye嫂」全裸代價大，極有可能因此令老公痛失2,000萬美元（約1.56億港元）的演唱會合約。

據知Kanye夫婦早前在日本期間曾與當地演唱會搞手傾好5月將在東京巨蛋舉行兩場演出，酬金高達2,000萬美元（約1.56億港元）。不過經過《格林美》風波後，有指投資方將重新考慮合作計劃，有消息人士爆料：「搞今次演唱會嘅日本投資者對今次事件極度不滿，好大機會因此放棄投資。」投資者形容Kanye今次的「宣傳伎倆」震驚日本，認為是毛骨悚然得令人難以置信。

消息人士解釋：「日本正經歷關於女性權益的文化覺醒，#MeToo運動在這裏也非常蓬勃。他的所作所為被視為脅迫控制行為，在日本完全不被接受。」另一方面，有讀唇師解讀了Kanye要求Bianca在紅地氈除下皮草外套時的對談內容，當時Kanye向老婆說：「你依家已經引嚟現場人士注目，背住除衫然後轉身。」其妻點頭同意，並跟住Kanye指示「露全相」。

前妻Kim冇眼睇 有網民指Bianca今次當眾「露出」可能違法，不過洛杉磯執法部門受訪時表示《格林美》是私人活動，有關方面並沒有就今次事件報案。有傳Kanye因「不請自來」，遭大會保安請走，不過他的心情未受影響，兩公婆出席《格林美》慶功派對，Kanye更High爆即場獻唱新歌。

至於Kanye的真人騷女星前妻Kim Kardashian沒有理會前夫的「瘋」波，在頒獎禮舉行期間帶他們的女兒露芙（North）到戲院欣賞歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked），共度歡樂親子時光。