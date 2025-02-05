暢所欲玄：大門地氈宜忌（上）

每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，如果流年方位好，自然引入喜慶吉事，反之亦然。下面列舉了蛇年幾個門向及化解方法。

大門向正東（九紫星臨門）：為九運中最強的吉星，也為當旺財星及喜慶星，適合在大門使用紅色或綠色地氈，玄關一帶則可擺放大葉植物、金元寶或任何帶有「開門見喜」意象的吉祥物品。另外，可在門旁裝上一盞長期亮着的小燈。注意，雖然今年正東同為三煞臨門，但三煞「忌坐不忌向」，若大門向着三煞也不足為忌。

大門向東南（一白星臨門）：有利遠行及出門發展，桃花亦重，單身者可望發展戀情，但夫妻或情侶要小心三角關係。如要催旺可放彩色地氈，要削弱則可放素色地氈或木製雞形擺設。另外，因今年太歲飛臨東南，太歲方位「忌向不忌坐」，大門向東南之家宅也屬犯太歲，所以本年全屋切忌裝修、動土，尤忌鑿地，否則家宅的健康運受衝擊。

大門向正南（六白星臨門）：今年家宅運不俗，也對偏財有幫助；如要催旺可放黃色或金色地氈，玄關一帶也適合擺放金色的吉祥擺設，有助升職及加強名氣。

大門向西南（八白星臨門）：家中各人的工作運頗佳，財運亦有提升，如要進一步催旺，大門位置宜擺放紅色或黃色地氈，陶瓷擺設亦可。

堪輿學家麥玲玲師傅