2月5日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月05日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林依晨20歲寫定遺書
台灣女星林依晨近日在內地訪談節目《太陽市集》中，提到20歲起已有寫遺書，笑指會適時更新。她解釋因當年太多工作，加上很多是古裝戲要吊威吔，有感生死難料：「有時候吊到4、5層樓高，然後就是憑那些威吔師傅的力氣，就是突然這樣掉下來，其實很危險的，所以就覺得不行，我有些事情還沒有好好的說或交代。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250205-0205_00282_045/林依晨20歲寫定遺書
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc