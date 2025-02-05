林依晨20歲寫定遺書

台灣女星林依晨近日在內地訪談節目《太陽市集》中，提到20歲起已有寫遺書，笑指會適時更新。她解釋因當年太多工作，加上很多是古裝戲要吊威吔，有感生死難料：「有時候吊到4、5層樓高，然後就是憑那些威吔師傅的力氣，就是突然這樣掉下來，其實很危險的，所以就覺得不行，我有些事情還沒有好好的說或交代。」